Erinnerungen an das Kriegsende vor 80 Jahren

Sonderschau auf Burg Schlaining

Die Kulturbetriebe Burgenland widmen sich in zahlreichen Veranstaltungsformaten dieser Zeit. Die Sonderausstellung „Dunkle Zeiten. Von Tätern und Gerechten“ auf der Friedensburg Schlaining erzählt von Menschen aus dem Burgenland, die sich in diesen Jahren dem NS-Regime anpassten oder gar an Morden beteiligt waren, aber auch von denjenigen, die Widerstand leisteten. Im Zuge der „Themenwoche Holocaust“ werden bis 12. Mai Sonderführungen angeboten, die auch den Besuch der ehemaligen Synagoge mit der Ausstellung „Spurensuche. Fragmente jüdischen Lebens im Burgenland“ umfassen.