Widerstand in der ÖVP gegen die Windkraft bröckelt

Die Wirtschaftskammer OÖ fordert in einem Brief an Landeshauptmann Thomas Stelzer ein Ende der Windräder-Blockade von Schwarz-Blau. Die geplante Präsentation eines Ausschlusszonen-Plans für Windkraft wurde abgesagt. Spaltet das geplante Mega-Projekt in Sandl mit 22 Windrädern die Koalition?