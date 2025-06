Pakistan nominiert Trump für Friedensnobelpreis

„Ich werde keinen Friedensnobelpreis bekommen“

Erst am Freitag hatte sich Trump auf seiner Plattform Truth Social beschwert, dass er keinen Friedensnobelpreis bekomme, obwohl er zahlreiche Konflikte gelöst habe. „Ich werde keinen Friedensnobelpreis bekommen, egal was ich tue“, schrieb er, „auch nicht für Russland/Ukraine und Israel/Iran, was auch immer dabei herauskommen mag.“ Der US-Präsident listete in seinem Beitrag mehrere Konflikte auf, bei denen er behauptete, einen Krieg verhindert zu haben.