Zwei Sieger nach der Abstimmung bei der ÖVP

„Wir beide haben am Freitagabend lange, konstruktive Gespräche geführt“, so Zarits. „Unseren Vorschlag haben wir dann am Samstag dem Landesvorstand unterbreitet.“ Daraufhin wurde Zarits einstimmig zum Nachfolger von Christian Sagartz als ÖVP-Landesparteiobmann gekürt. Ebenso ohne Gegenstimme wurde Strobl zum Klubobmann im Landtag gewählt. „Wir stehen jetzt gemeinsam hier, weil wir als Volkspartei Burgenland einen neuen Weg einschlagen. Einen Weg, der von Verantwortung getragen ist. Von Respekt. Und vom Willen zur Erneuerung“, sagte Christoph Zarits. „Die Einigung mit Bernd Strobl ist eine Entscheidung für das Gemeinsame. Für ein Miteinander mit klarer Aufgabenteilung. Und für eine Volkspartei, die gemeinsam gestaltet.“