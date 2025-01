Altersarmut bereitet Hälfte aller Steirer Sorgen

Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender der Steiermärkischen, spricht den demografischen Wandel als weiteren Faktor in der Altersvorsorge an. Seine Prognose: „In 20 Jahren wird jeder eine zweite, private Pension brauchen – das staatliche Geld wird nur das Überleben sichern.“ Damit animiert auch er die Steirer zum Sparen – 250 Euro werden schon bisher von den Befragten monatlich weggelegt. Das Angesparte sollte jedoch nicht am Konto liegen bleiben, besser man deponiert es etwa in einer Lebensversicherung, in Fonds oder Wertpapieren.