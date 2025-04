„Himmelshafen“ ausgebaut: Pizzera legte Hand an

Am VinziDorf-Gelände in Graz-St. Leonhard liegt der „Himmelshafen“ der Elisabethinen. Das Hospiz wurde jüngst um eine Einheit ergänzt, in der wohnungslose Menschen Pflege und umfassende Versorgung bekommen – und zwar langfristig. Sechs Betten umfasst der neue „Himmelshafen Care“, drei davon stehen für die Langzeitpflege zur Verfügung. Die Aufenthaltsdauer richtet sich nach dem Betreuungsbedarf, grundsätzlich sind alle volljährigen Personen willkommen.