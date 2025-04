Ex-Teeniestar Amanda Bynes ist jetzt auf OnlyFans!

Mit Filmen wie „Was Mädchen wollen“ an der Seite von Colin Firth oder der Serie „Hallo Holly“ spielte sich Amanda Bynes in den 2000er-Jahre in die Herzen ihrer Fans. Doch dann kam der große Absturz: Der einst so gefeierte Teeniestar machte mit Drogen- und Alkoholeskapaden Schlagzeilen und wurde mehrfach festgenommen.