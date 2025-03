„Mich verbindet tatsächlich einiges mit Kärnten“

„Was verbinde ich mit Kärnten? Na ja, die Auftritte sind immer geil! Wobei: Meine Mutter wohnt seit zwei Jahren am Millstätter See, mein bester Freund ist aus Spittal an der Drau und ich mache regelmäßig Urlaub in Bad Kleinkirchheim – gerade erst wird mir bewusst, wie groß mein Bezug zu Kärnten tatsächlich ist“, so der Steirer kurz bevor er seinen mittlerweile siebten Amadeus-Award entgegennahm.