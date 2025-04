Ehefrau als Gefangene im eigenen Haus gehalten

Angeklagter spricht von einer „normalen Ehe“

Der Angeklagte, 2017 aus Mazedonien zugewandert und nun seit Monaten in Untersuchungshaft, hört sich alles ruhig an. „Ich liebe meine Frau und meine drei Kinder, sie sind alles für mich!“, betont er, dass er sich nicht erklären könne, warum seine Angetraute plötzlich ins Frauenhaus geflüchtet sei und diese „absurden“ Vorwürfe erhebe. Man habe eine normale Ehe geführt; die Kameras in der Wohnung seien lediglich zum Schutz der Kinder installiert gewesen.