Angst vor Stalkern: „Viele Täter hören nicht auf!“

„Krone“:Herr Mikuz, Sie vertreten Stalking-Opfer, die sich an das Gewaltschutzzentrum Tirol wenden. Wie verbreitet ist dieses Delikt in unserer Gesellschaft?

Michael Mikuz: Stalking ist neben Körperverletzung und gefährlicher Drohung eines der Hauptdelikte, wenn es um häusliche Gewalt geht. Alleine ich vertrete jedes Jahr an die 20 Opfer. Wenn sich diese bei einem Gewaltschutzzentrum – wie es sie in ganz Österreich gibt – melden, organisiert dieses bei Bedarf eine kostenlose Prozessbegleitung.