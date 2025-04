„Wurde die Bombe am Pkw meiner Ex schon gefunden?“

Was Richter Andreas Rom wundert: Im Zuge ihrer Einvernahme am ersten Verhandlungstag wollten seine Ex-Gattin und die Tochter nicht auf den Angeklagten treffen, er musste abgeführt werden. Am Urteilstag jedoch scheint die Angst verflogen zu sein, beide sitzen im Zuschauerbereich. Peinlich berürht verließ die Tochter daraufhin wortlos den Saal.