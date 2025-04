Schläger-Vater: „Wollte Kinder nicht verletzen“

Immer wieder brach der Mann in Tränen aus. „Ich habe den Kindern alles gegeben und wollte nur das Beste für sie“, beteuerte der gebürtige Kroate (50) am Mittwoch vor Gericht mehrmals. Und doch zeigte er sich zu den schweren Vorwürfen grundsätzlich geständig – auch wenn er sich immer wieder in Widersprüchen verhedderte.