Überforderung führt oft zu Tierleid auf Höfen

Unterernährt, mit deformierten Hufen, in den eigenen Exkrementen stehend – so wurden in der Vorwoche 28 Pferde auf einem Hof im Bezirk Freistadt aufgefunden. Die Besitzer waren überfordert gewesen. Im Juni 2024 sorgte im Salzkammergut ein ähnlicher Fall für Aufsehen. Auf einem Hof wurden völlig verwahrloste Kühe und Kälber gefunden, viele mussten getötet werden. Aber warum kommt es immer wieder zu so dramatischen Fällen?