94 Kühe und Kälber tot: Wie es zu der Tragödie kam

Claudia S. steht Mittwochfrüh weinend in der Einfahrt ihres Hofes in einer Gemeinde im Attergau. Sie schaut auf das heruntergekommene Gebäude gegenüber. Der Rasen davor wurde schon lange nicht mehr gemäht, vor dem Stall steht ein alter Steyr-Traktor, der nicht so aussieht, als würde er noch anspringen.