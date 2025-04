„Für die Pferde war es Rettung in letzter Minute“

Unterernährt, mit deformierten Hufen, in den eigenen Exkrementen stehend: Ein schrecklicher Fall von Tierleid wurde in der Woche vor Ostern im Bezirk Freistadt bekannt. Der Bewirtschafter eines Hofes soll gestürzt sein und musste ins Spital. „Daraufhin haben sich besorgte Anrainer an uns gewandt“, sagt Bezirkshauptfrau Andrea Wildberger.