Allerdings scheinen die USA zunehmend genervt. Denn nicht nur Kreml-Chef Putin, der militärisch in der weitaus stärkeren Position ist und das in seinem Sinne zu nutzen versucht, spielt auf Zeit, auch der ukrainische Präsident Zelenskij scheint es mit ernsthaften Verhandlungen nicht besonders eilig zu haben. Der amerikanische Außenminister Marco Rubio hat daraufhin seine Teilnahme an den Ukraineverhandlungen in London abgesagt. Offiziell wegen Terminkollisionen.