„Haftübel gespürt“: So bettelt Benko um Entlassung

Seit 24. Jänner sitzt René Benko in der Justizvollzugsanstalt Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft. Seither sind alle Versuche der Verteidiger, den Finanzjongleur auf freien Fuß zu bekommen, gescheitert. Die Richterin ortet nach wie vor Tatbegehungsgefahr. Auch in der jüngsten Haftverhandlung, die am 7. April, ab 14.01 Uhr, am Straflandesgericht Wien abgehalten wurde.