Sensation in Simmering

Ist also der Fußball gar nicht, wie bisher angenommen, 1890 durch englische Gärtner der Wiener Bankiersfamilie Rothschild nach Österreich gekommen, sondern hat seine Ursprünge viele Jahrhunderte früher? Haben gar nicht der SSC und der KSV den Autor Qualtinger inspiriert, sondern zwei Clubs, deren Spuren sich im Nebel der römischen Geschichte verloren haben, beispielsweise der SC Vindobona und die SV Noricum? Hat Qualtinger seine Leserinnen und Leser gar bewusst in die Irre geführt, um nicht zu sagen gepflanzt? Fragen über Fragen, aber ein erster Hinweis darauf, dass man in Kapfenberg schon länger was geahnt hat, könnte die Tatsache sein, dass das nach Qualtinger benannte Caféhaus im örtlichen Kulturzentrum 2016 geschlossen wurde. Noch ist es zu früh für eine abschließende Beurteilung; jetzt sind erst mal die Fachleute aus Archäologie, Sport- und Literaturwissenschaft am Zug und dann werden wir mehr wissen.