Vivi Bach und Donald Trump

Selbstverständlich bleibt davon auch der angeblich so unpolitische Fußball nicht unberührt, wie eine Geschichte zeigt, die man hätte erfinden müssen, gäbe es sie nicht schon längst: Im Mai 2024 (der US-Präsident hieß noch Biden) hat nämlich der grönländische Fußballverband mit dem klangvollen Namen Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat (KAK) einen Aufnahmeantrag bei der Konföderation CONCACAF gestellt, in der 41 Fußballverbände aus Nord- und Zentralamerika und der Karibik versammelt sind, mithin auch die USA. Das entbehrt tatsächlich nicht einer gewissen Pikanterie, spielt es doch auf den schnellen Blick Herrn Donald und seiner Hau-drauf-und-Schluss-Rhetorik in Sachen Grönland in die Karten.