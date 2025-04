Derby unter Palmen

Was wäre der Fußball ohne Derbys, das Fleur de Sel im sonst oft recht tristen Ligen-Einerlei-Süpple. Nicht nur im deutschsprachigen Raum finden sich zahlreiche Beispiele für diese Art von Begegnungen, die regelmäßig die Massen elektrisieren. FC Zürich gegen Grasshoppers etwa, oder in Wien die Matches zwischen Hütteldorf und Favoriten, die wenn sie schon nicht abgebrochen werden müssen, zuverlässig schwachsinnige „Fan“-Krawalle mit sich bringen. Im Ruhrgebiet gilt Lüdenscheid-Nord 09 gegen Herne-West 04 als die Mutter aller Derbys und in Liechtenstein hält das Fürstentum den Atem an, wenn sich der FC Triesenberg und der FC Triesen aneinander abarbeiten, statt sich im Alltag der Dritten Schweizer Liga (die eigentlich die siebte ist) mit Gegnern wie US Schluein Ilanz oder CB Trun/Rabius auseinandersetzen zu müssen. Am heutigen Palmsonntag darf aber ein ganz besonderes Derby nicht unerwähnt bleiben.