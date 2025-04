Iran: Neues Atomabkommen soll nicht kündbar sein

Trump kein gutes Vorbild

US-Präsident Donald Trump stieg jedoch in seiner ersten Amtszeit 2018 aus dem Vertrag aus und setzte Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft. Seither fühlt sich das Land nicht mehr dazu verpflichtet, das Abkommen einzuhalten. 2019 wurden die festgelegten Grenzen der Urananreicherung überschritten. Die Produktion geht weit über das hinaus, was der Westen für ein ziviles Energieprogramm als notwendig ansieht.