Ab heute: 77.000 zahlten schon Venedig-Eintritt

Eintrittsgebühr an 54 Tagen fällig

Seit heute (Karfreitag) müssen Touristinnen und Touristen wieder in die Geldtasche greifen, wenn sie durch die italienische Lagunenstadt schlendern wollen. Das gilt nun durchgehend bis zum 4. Mai und dann vom zweiten Wochenende im Mai bis 27. Juli jeweils von Freitag bis Sonntag. Die Maßnahme gilt wie im Jahr 2024 von 8.30 bis 16.00 Uhr und an insgesamt 54 Tagen.