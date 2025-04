Zwei Premieren: Achterbahn und „Tag der Liebe“

Noch neun Tage bis zur Eröffnung, doch auf dem Jahrmarkt-Gelände am Urfahraner Donauufer geht es schon rund: Es wird geschraubt, gehämmert, verkabelt und aufgebaut, was das Zeug hält. Zwischen Stahlträgern, Lichterketten und Imbissbuden wächst derzeit das Lieblings-Volksfest der Oberösterreicher aus dem Boden – mit all dem Trubel, den man sich nur wünschen kann. Die Vorfreude ist spürbar, denn ab 26. April heißt es wieder: Riesenrad, Zuckerwatte und jede Menge gute Laune.