Millionenschweres Sparpaket für Patienten droht

Nach dem besinnlichen Osterfest ist vor den harten Verhandlungen ums Budget. Das gilt zumindest für die Bundesregierung, die sich gleich nach den Feiertagen zusammensetzen muss, um über Einsparungen in den Staatskassen zu verhandeln. In den Ministerien selbst, aber auch bei der Gesundheitsversorgung, muss künftig massiv gekürzt werden. Damit rückt auch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in den Fokus.