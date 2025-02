Gesundheitskasse schreibt tiefrote Zahlen

Wo gespart werden soll

Trotz dieser Leistungsverlagerung in den niedergelassenen Bereich zahlt die ÖGK mittlerweile jährlich knapp sechs Milliarden Euro an Spitäler. Die Kasse kündigt ein Maßnahmenpaket zur Kostendämpfung an. Der neue Co-Obmann Peter McDonald (ÖVP) will zum Beispiel in der eigenen Verwaltung sparen und mit den Ländern für mehr ambulante Leistungen kooperieren. Zudem fordert er mehr Geld vom Bund. Investitionen im Baubereich sollen aufgeschoben werden. „Wir werden künftig mehr Controller und Ökonomen brauchen und weniger Juristen“, sagte er.