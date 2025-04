Jugendbande stahl Geld und Zigaretten von Schiff

Zwei Einbrüche in einer Nacht gingen auf das Konto von vier Jugendlichen (13, 14, 15, 15), die alle in Betreuungseinrichtungen untergebracht sind. Zuerst brachen die Burschen einen Kiosk in Linz auf, später schlugen sie bei einem Passagierschiff die Scheiben ein, um an Zigaretten und Bargeld zu gelangen.