Parteispenden gehen an Obdachloseneinrichtungen

Je 1689 Euro gehen an die Oberösterreichische Tafel, den Verein für Obdachlose in Innsbruck und die Vinzenzgemeinschaft Benedict Labre – VinziDorf Graz, wie der Rechnungshof am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Das Geld stammt aus unzulässigen Parteispenden aus dem Vorjahr.