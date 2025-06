Fluggäste müssen Wunsch-Plätze für Crew aufgeben

Schuld waren Trim-Maßnahmen

Auf Anfrage der Ombudsfrau begründete die Fluglinie den Schritt mit notwendigen Trim-Maßnahmen. Zur Erklärung: Hier wird berechnet, wo sich Passagiere, Gepäck und Fracht im Flugzeug befinden. Man versucht, die Last so zu verteilen, dass das Flugzeug aerodynamisch ausbalanciert ist. Das habe zur Folge gehabt, dass online bereits eingecheckte Passagiere den Berechnungen entsprechend auf neue Sitzplätze umgebucht wurden. Ausgewählte Sitze in der Reihe 3, sowie die gesamte Reihe 4 seien blockiert worden. Da Herr und Frau W. Tickets ohne Vorreservierung gebucht hätten, stünde für Sitzplatzänderungen keine Entschädigung zu. Als Entgegenkommen biete man einen Gutschein von 100 Euro an.