Eine Null zu wenig sorgt für Ärger

Niemand reagierte auf Klärungsversuche

Die Tochter versuchte die Sache per E-Mail zu klären, aber sie erhielt weder von Media Shop noch vom Finanzdienstleister eine Antwort und wandte sich deshalb an die Ombudsfrau: „Was kann man in so einem Fall tun, wenn keine Reaktion irgendeiner Firma kommt?“ Ihre Mutter sei 84 und sehr verzweifelt, ließ sie uns wissen.