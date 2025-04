Parkstrafe: Deko kam Niederösterreicherin teuer

In aller Ruhe wollte Bettina S. (Name geändert) in einem Tedi Geschäft in Baden die passende Dekoration für den 80. Geburtstag ihrer Schwiegereltern aussuchen. „Ich stürzte mich in die Riesenauswahl an Artikeln, die der Laden zu bieten hat. Ich habe tatsächlich sehr viel Zeit dort verbracht“, schildert die Niederösterreicherin.