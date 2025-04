Kurse als Starthilfe für das Medizinstudium

Der Andrang auf die Medizinstudienplätze an den heimischen Universitäten ist traditionell groß. Im Vorjahr war nur jede achte Bewerbung erfolgreich. Die Hochschule Burgenland bietet daher wieder eine Vorbereitung auf den Medizin-Aufnahmetest in den Osterferien an. Für 113 Interessierte gibt es ab heute an fünf Tagen Unterrichtseinheiten an den Studienzentren der Hochschule Burgenland. Im Mai werden weitere Online-Einheiten angeboten. Den Abschluss des Kurses bildet am 14. Juni noch eine Online-Testsimulation für den Aufnahmetest.