Mit dem Medizin-Stipendium des Landes zum Traumjob

In den klinischen Praktika während des Studiums konnte sie bereits verschiedene Abteilungen in einigen Kliniken im Burgenland kennenlernen. Ihre Leidenschaft ist spürbar: „Der Wunsch Anästhesistin zu werden, änderte sich bis heute nicht: „In meiner Freizeit führe ich meine Tätigkeit als Rettungssanitäterin immer noch ehrenamtlich aus und zusätzlich bin ich als First Responder rund um die Uhr für Notfälle in meiner Umgebung verfügbar, um schnelle erste Hilfe leisten zu können, bis der Rettungsdienst eintrifft.“