Soll Kia diesen coolen Campingbus bauen?

Seine Teams konnten sich in diesem Raum so richtig austoben: Auf geschwungenen Schienen im Boden kann der Camper seinen Beifahrersitz zurückgleiten lassen und in einen Tisch verwandeln. Den frei werdenden Platz nimmt dann eine Klapp-Liege ein, vor der sich ein Bildschirm platzieren lässt – falls der freie Blick auf den Sonnenuntergang nicht langt. Und eine Vielzahl an Camping-Gerät lässt sich nahtlos auf Schienen an den Wänden verstauen: Tische, Stühle, Solarleuchten, Schaufeln, Kleiderstangen, alles im Abenteuer-Look der Kia-Designer. Das Auge campt mit – zumindest bei den Kia-Ästheten.