Weiße Blumenpracht in Wien

Mittlerweile steht der Frühling bei uns allerorts in voller Blüte, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Dass man auch in einer Großstadt von der erwachten Natur umgeben ist, führt uns dieses schöne Foto unseres Leserreporters Erwin G. vor Augen. In Hernals hat er, wie er selbst schreibt, „diese Frühlingseindrücke gesammelt“. Wir freuen uns, dass er sie mit uns teilt, und wollen auch Sie dazu ermuntern, uns ein Stück weit bei Ihren Spaziergängen in Österreich bildlich mitzunehmen!