Brandstifter | Feuerlöscher

Brandstifter. Es soll ja Menschen geben, die wegschalten, wenn sie Donald Trump im TV sehen. Verständlich. Aber über diesen Mann, der die Mehrheit der US-Amerikaner bei den Präsidentenwahlen im vergangenen November von sich überzeugen konnte, hinwegzusehen – das kann sich die Welt nicht leisten. Doch was heißt leisten? Diesen Mann kann sich die Welt ohnehin nicht leisten. Allein, was er die letzten zehn Tagen geliefert hat! Zölle, Zölle, Zölle – und dann plötzlich wieder nicht. Oder, wie er es ankündigt: Für „loyale Länder 90 Tage ausgesetzt“. Wir haben in der Redaktionskonferenz kurz diskutiert: 90 Tage? Könnten auch 900 sein (falls Trump, wie er es möchte, gleich eine dritte Amtszeit anhängt). Oder neun. Bei diesem Mann, längst nicht nur Zündler, sondern echter Brandstifter, weiß man ja nie.