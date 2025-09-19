Schlangen-Narr entwischte schon einmal Gift-Mamba

Es ist dunkel, stinkt nach abgestandener Luft und Kot. In engen Gängen, in denen man sich kaum umdrehen kann, lauern in übereinander gestapelten Käfigen Grüne und Schwarze Mambas, eine Puffotter, Klapperschlangen, eine Speikobra – Tiere, bei denen ein einziger Biss den Menschen tötet –, dazu eine Anakonda und ein vier Meter langer Python.