Schlangen-Narr entwischte schon einmal Gift-Mamba

Schreckensfund der steirischen Polizei in Seckau und Graz: In einer Wohnung entdeckten Beamte am Donnerstag nach dem Tod eines 83-Jährigen hochgiftige Mambas, Kobras und Klapperschlangen. Auch der „Krone“ war der Halter allerdings schon jahrzehntelang bekannt.
Es ist dunkel, stinkt nach abgestandener Luft und Kot. In engen Gängen, in denen man sich kaum umdrehen kann, lauern in übereinander gestapelten Käfigen Grüne und Schwarze Mambas, eine Puffotter, Klapperschlangen, eine Speikobra – Tiere, bei denen ein einziger Biss den Menschen tötet –, dazu eine Anakonda und ein vier Meter langer Python.
Reptilienexperte Werner Stangl hat vieles gesehen, das kreucht und fleucht – doch bei diesem Einsatz am Donnerstag in der Straßganger Straße in Graz kam er an seine Grenzen.
Kommentare
