Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fußball-WM

4,5 Mio. Ticket-Anmeldungen bei Vorverkaufsziehung

Fußball International
19.09.2025 23:48
Darum geht’s im kommenden Sommer in Nordamerika – um den Fußball-WM-Pokal
Darum geht’s im kommenden Sommer in Nordamerika – um den Fußball-WM-Pokal(Bild: GEPA)

Die Tickets für die Fußball-WM 2026 sind heiß begehrt!

0 Kommentare

Während der zehntägigen Phase der Vorverkaufsziehung bewarben sich nach Angaben des Weltverbandes FIFA mehr als 4,5 Millionen Fans aus 216 Ländern für die erste Chance auf Eintrittskarten für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Die meisten Anmeldungen gab es aus den drei Gastgeberländern. Die Anmeldung in dieser ersten Phase war nur mit einer Visa-Karte möglich. Der Zahlkartenanbieter ist Sponsor der FIFA.

Nach der Ziehung wird erfolgreichen Bewerbern für den Kauf von Tickets – sofern verfügbar – ein Datum sowie ein Zeitfenster zugeteilt. Mit einer Ziehung ist nicht garantiert, dass im jeweiligen Zeitfenster auch wirklich Tickets erhältlich sind.

Weitere Verkaufsphasen beginnen im Oktober. Die Anmeldephase für die Frühticketziehung startet am 27. Oktober, der Verkauf steigt dann zwischen Mitte November und Anfang Dezember. Phase drei beginnt nach der Gruppenauslosung, die am 5. Dezember in Washington stattfindet.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
160.919 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wien
Frau (44) erschossen, Tochter kämpft um ihr Leben
128.199 mal gelesen
In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt hat sich am Dienstagabend eine Gewalttat mit ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
126.944 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1655 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1034 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Fußball International
Fußball-WM
4,5 Mio. Ticket-Anmeldungen bei Vorverkaufsziehung
Deutsche Bundesliga
2:0! VfB Stuttgart feiert Heimsieg gegen St. Pauli
Zuletzt beim LASK
Ex-Weltmeister Jérôme Boateng beendet Karriere
Knallharte Analyse
Ex-Coach Löw: Deutschland nicht in der Weltspitze!
Zinedines Sprössling
Zidane-Sohn Luca will mit Algerien zur WM!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf