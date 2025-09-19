4,5 Mio. Ticket-Anmeldungen bei Vorverkaufsziehung

Die Tickets für die Fußball-WM 2026 sind heiß begehrt!
Während der zehntägigen Phase der Vorverkaufsziehung bewarben sich nach Angaben des Weltverbandes FIFA mehr als 4,5 Millionen Fans aus 216 Ländern für die erste Chance auf Eintrittskarten für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.
Die meisten Anmeldungen gab es aus den drei Gastgeberländern. Die Anmeldung in dieser ersten Phase war nur mit einer Visa-Karte möglich. Der Zahlkartenanbieter ist Sponsor der FIFA.
Nach der Ziehung wird erfolgreichen Bewerbern für den Kauf von Tickets – sofern verfügbar – ein Datum sowie ein Zeitfenster zugeteilt. Mit einer Ziehung ist nicht garantiert, dass im jeweiligen Zeitfenster auch wirklich Tickets erhältlich sind.
Weitere Verkaufsphasen beginnen im Oktober. Die Anmeldephase für die Frühticketziehung startet am 27. Oktober, der Verkauf steigt dann zwischen Mitte November und Anfang Dezember. Phase drei beginnt nach der Gruppenauslosung, die am 5. Dezember in Washington stattfindet.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.