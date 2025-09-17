Motiv unklar, Tochter (24) in „kritischem Zustand“

Tochter des Serben in Lebensgefahr

Auch am Mittwochmorgen deuten alle Hinweise auf einen mutmaßlichen Frauenmord – einen Femizid – hin. Laut den Ermittlern könnte ein Beziehungsstreit ein mögliches Motiv sein. Der 44-jährige Serbe soll seine Frau erschossen und seine Tochter schwer verletzt haben. Sie befand sich in der Nacht in einem „äußerst kritischen Zustand“.