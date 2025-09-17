Motiv unklar, Tochter (24) in „kritischem Zustand“

Blutiges Drama am Dienstagabend in Wien-Leopoldstadt: Gegen 20 Uhr fielen mehrere Schüsse – mit tödlichen Folgen. Eine 44-jährige Frau wurde leblos in einer Wohnung entdeckt, der gleichaltrige mutmaßliche Täter starb kurz darauf nach einem Schusswechsel mit der Polizei. Indes herrscht Bangen um die Tochter (24) des Serben. Sie wurde schwer verletzt und schwebt weiterhin in Lebensgefahr.
Sirenengeheul prägte am Montagabend Wien-Leopoldstadt, die Vorgartenstraße wurde großräumig abgesperrt. Ein Zeuge, der in der Nähe der Tat wohnt, bekam die Tat aus nächster Nähe mit und zeigte sich gegenüber der „Krone“ geschockt: „Plötzlich hörte ich sieben Schüsse. Ich habe genau mitgezählt“, so der 56-jährige Illoan Ille.
Tochter des Serben in Lebensgefahr
Auch am Mittwochmorgen deuten alle Hinweise auf einen mutmaßlichen Frauenmord – einen Femizid – hin. Laut den Ermittlern könnte ein Beziehungsstreit ein mögliches Motiv sein. Der 44-jährige Serbe soll seine Frau erschossen und seine Tochter schwer verletzt haben. Sie befand sich in der Nacht in einem „äußerst kritischen Zustand“.
Ein weiterer Mann wurde mit Schussverletzungen in Schockräume in Spitälern geliefert, sagte Christoph Mierau, Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds. Der Mann war trotz seiner schweren Verletzungen in einem stabilen Zustand. Noch ist unklar, in welchem Verhältnis er zu den Beteiligten steht.
Schusswechsel mit Beamten
Die Bluttat ereignete sich in der Vorgartenstraße, nahe der Kreuzung Ennsgasse. Gegen 20 Uhr fielen in einer Gemeindebauwohnung Schüsse, Nachbarn alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, kam es durch zumindest einen Beamten erneut zu Schüssen. Der Mann konnte dennoch zunächst fliehen.
Nach einem Schusswechsel mit der Polizei wurde der mutmaßliche Täter später mit einem Kopfschuss im Auto tot aufgefunden. Eine Waffe wurde durch die Beamten im Fahrzeug sichergestellt. Bei einer Nachschau in der Wohnung wurde seitens der Polizisten ein weiblicher Leichnam gefunden.
Behörde in Alarmbereitschaft
Dem Vernehmen nach wurden zwei weitere minderjährige Familienmitglieder körperlich unversehrt aufgefunden. Laut MA-11-Sprecherin Ingrid Pöschmann steht die Behörde für Kinder- und Jugendhilfe in Alarmbereitschaft, von der Polizei sei sie bislang jedoch nicht über minderjährige Kinder informiert worden.
Keine Gefahr für die Öffentlichkeit
Laut Polizeisprecherin Julia Schick bestand keine Gefahr für die Öffentlichkeit. „Wir sind mit ausreichend Kräften vor Ort und klären die Lage. Bitte meiden Sie den Bereich, es kann zu Verkehrssperren kommen“, hieß es von der Polizei auf X. Es handelte sich um den zehnten Frauenmord in diesem Jahr in Österreich.
