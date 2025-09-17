Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!

Vorarlberg kassierte zu viel Geld für Sozialfonds
Im Einrichtungshandel werden die Karten neu gemischt: Nach dem Ende von Kika-Leiner will jetzt ein großer, weltweit aktiver Diskontanbieter mit Kampfpreisen kräftig aufs Tempo drücken und österreichweit so rasch wie möglich 50 neue Filialen eröffnen.
Die „Krone“ hat der Chef des Einrichtungsdiskonters jetzt in seine ambitionierten Pläne eingeweiht. Er erklärt, in welchen Regionen Österreichs das Unternehmen neue Geschäfte aufsperrt und verrät auch, welcher Poster aus seinem Sortiment die absolut beste Wahl für einen guten und erholsamen Schlaf ist.
