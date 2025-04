Ein Brüssel-Trip – und seine Schattenseiten

Was hat ein Mandatar so spät noch zu suchen?

Quer durch die Fraktionen wirft der Fall viele Fragen auf: Warum wurde nicht umgehend die Polizei gerufen und Anzeige erstattet? Warum wird erklärt, dass der Überfall gegen Mitternacht passiert sei, wenn das Opfer gegen 2 Uhr noch an der Hotelbar gesichtet wurde? Zu sehr später Stunde sei von einer Visite der Bar Délirium die Rede gewesen, hieß es. Was hat ein Abgeordneter, der im Auftrag der Landtagsdirektion unterwegs war, um diese Uhrzeit noch zu suchen?