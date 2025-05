„Wir wollen Österreichs erste Superklasse werden!“

Klasse vertritt das Burgenland

Und was sagen die Schüler selbst zu dem besonderen Tag? „Es war spannend und toll, ein schönes Erlebnis! Und das laute Jubeln war urlustig!“, freuen sich etwa Hanna, Lea, Isi und Matthias von der Volksschule Kleinhöflein. Auch die Kids der 4 C in Eisenstadt sind begeistert: „Das Event hat uns von der ersten bis zur letzten Minute gefesselt. Ohne unseren fantastischen Fanclub und die unglaubliche Unterstützung wäre es nicht halb so toll gewesen!“