FPÖ-Politiker kassiert in Brüssel ein blaues Auge

Der FPÖ-Politiker ist sicher: „Die Täter hatten Migrationshintergrund, schwarze Haare und eine dunkle Hautfarbe. Sie schrien uns in einer fremden Sprache an und deuteten an, dass sie Geld wollen. Doch nachdem ich so laut um Hilfe rief und auch mein Kollege, der nur einen leichten Hieb abbekam, sich zur Wehr setzen konnte, ergriffen die drei die Flucht.“ Ob es davor zu einem Konflikt mit den Männern gekommen war? Nein, so Grandits.