Verzögert sich die neue Straßenbahnlinie 27?

Eigentlich hätte die Bim bereits ab September 2025 zwischen Strebersdorf und der U2-Station Aspern Nord fahren sollen. Laut einem Insider soll die Verbindung aber erst im Oktober 2025 in Betrieb gehen. Wegen Verzögerung bei den Bauarbeiten? Die Wiener Linien dementieren. „Aktuell finden bereits Probefahrten statt. Sobald die Arbeiten an der Oberfläche abgeschlossen sind und die behördliche Freigabe erteilt ist, werden wir zeitnah einen konkreten Termin für die Eröffnung bekannt gegeben.“ Zudem sei als Starttermin immer „Herbst 2025“ genannt worden.