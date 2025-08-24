Vorteilswelt
Bauarbeiten dauern an

Verzögert sich die neue Straßenbahnlinie 27?

Wien
24.08.2025 06:00
Bisher noch Fiktion: Die neue Linie 27 in der Hirschstettner Hauptallee am Heidjöchl.
Bisher noch Fiktion: Die neue Linie 27 in der Hirschstettner Hauptallee am Heidjöchl.(Bild: Marina Mohr, Verkehrs- und Infrastrukturplanung)

Die neue Bim zwischen Floridsdorf und Donaustadt lässt weiterhin auf sich warten. Eröffnung für Herbst 2025 geplant.

Während die neue Stadtstraße aktuell voll im Zeitplan liegt und das Megaprojekt bereits zu 70 Prozent fertiggestellt ist, könnte bei der neuen Straßenbahnlinie 27 etwas Sand im Getriebe sein.

Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), Wiener Linien-Chefin Alexandra Reinagl mit Verkehrsminister ...
Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), Wiener Linien-Chefin Alexandra Reinagl mit Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ), der im Jahr 2024 noch für Wiens Öffis zuständig war, beim Spatenstich der neuen Straßenbahninie 27 in der Donaustadt.(Bild: Simon Wöhrer)

Eigentlich hätte die Bim bereits ab September 2025 zwischen Strebersdorf und der U2-Station Aspern Nord fahren sollen. Laut einem Insider soll die Verbindung aber erst im Oktober 2025 in Betrieb gehen. Wegen Verzögerung bei den Bauarbeiten? Die Wiener Linien dementieren. „Aktuell finden bereits Probefahrten statt. Sobald die Arbeiten an der Oberfläche abgeschlossen sind und die behördliche Freigabe erteilt ist, werden wir zeitnah einen konkreten Termin für die Eröffnung bekannt gegeben.“ Zudem sei als Starttermin immer „Herbst 2025“ genannt worden.

Circa 300.000 Wiener werden in Gehdistanz zu einer neuen U2-Station oder U5-Station wohnen.
Bim auf Überholspur
Öffis: Wien bekommt keine neue U-Bahn mehr
17.04.2024

Fakt ist: Die Oberflächengestaltung entsteht gerade erst. Es fehlen aber noch Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Wartehäuschen bei den Stationen. Die Inbetriebnahme der neuen Straßenbahnlinie 12 ist ebenfalls für Herbst 2025 vorgesehen – auch hier finden bereits Probefahrten statt. Fortsetzung folgt.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Wien
Bauarbeiten dauern an
Verzögert sich die neue Straßenbahnlinie 27?
Folgen Sie uns auf