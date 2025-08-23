Vorbereitung: Trainingslager mit dem Wiener Team

Im Alltag lenkt jeder Wagenführer allein, bei der WM zählt das perfekte Zusammenspiel. Elisabeth Urbanitsch, seit 2019 bei den Wiener Linien, und Florijan Isaku, seit über zehn Jahren im Dienst, trainieren daher jene Bewerbe, in denen zwei Köpfe wie einer denken müssen: Rückwärtsfahren, seitlicher Abstand, Zielbremsen und der punktgenaue Halt an Tür 2. „Rückwärtsfahren in dieser Form gehört nicht zu unserem Alltag. Dabei muss ich komplett ohne Sichtkontakt fahren und mich voll auf Elisabeth verlassen“, erklärt Isaku. Urbanitsch ergänzt: „Wir sind nur so gut wie unser Zusammenspiel. Aber wir kennen uns mittlerweile so gut, dass wir wissen, wie der andere denkt. Genau das macht uns stark.“