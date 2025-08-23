Vorteilswelt
Tram-Weltmeisterschaft

Vorbereitung: Trainingslager mit dem Wiener Team

Wien
23.08.2025 16:00
Thomas Linsmeier, Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku beim Training
Thomas Linsmeier, Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku beim Training(Bild: Wiener Linien / Simon Wöhrer)

Am 13. September richtet Wien die erste Bim-Weltmeisterschaft vor dem Rathaus aus. Das Duo der Wiener Linien feilt in der Hauptwerkstätte in Simmering bereits an der Feinabstimmung. 

Im Alltag lenkt jeder Wagenführer allein, bei der WM zählt das perfekte Zusammenspiel. Elisabeth Urbanitsch, seit 2019 bei den Wiener Linien, und Florijan Isaku, seit über zehn Jahren im Dienst, trainieren daher jene Bewerbe, in denen zwei Köpfe wie einer denken müssen: Rückwärtsfahren, seitlicher Abstand, Zielbremsen und der punktgenaue Halt an Tür 2. „Rückwärtsfahren in dieser Form gehört nicht zu unserem Alltag. Dabei muss ich komplett ohne Sichtkontakt fahren und mich voll auf Elisabeth verlassen“, erklärt Isaku. Urbanitsch ergänzt: „Wir sind nur so gut wie unser Zusammenspiel. Aber wir kennen uns mittlerweile so gut, dass wir wissen, wie der andere denkt. Genau das macht uns stark.“

Geübt wurden Disziplinen, die ohne zusätzliche Materialien auskommen und auch alle anderen 24 ...
Geübt wurden Disziplinen, die ohne zusätzliche Materialien auskommen und auch alle anderen 24 Teams zu Hause bereits trainieren können.(Bild: Wiener Linien / Simon Wöhrer)

Erfahrene Kollege als Coach
Gecoacht wird das Duo von Thomas Linsmeier. Sein Befund: „Die beiden sind sehr konzentriert und gehen jede Aufgabe mit Feuereifer an. Sie nehmen jede Rückmeldung an und motivieren sich gegenseitig. Das ist Teamgeist, und genau den brauchen wir.“ Erstmals wird der Bewerb übrigens nicht als Europameisterschaft, sondern als WM ausgetragen.

„Fahren für ganz Österreich“
Für Isaku und Urbanitsch ist der Startplatz daher Auftrag und Auszeichnung zugleich. „Wir vertreten hier nicht nur die Wiener Linien, sondern die ganze Stadt und Österreich“, sagt Isaku. Urbanitsch blickt über den Tellerrand: „Ich freue mich schon sehr auf den Austausch mit Kollegen aus aller Welt. Und natürlich wollen wir zeigen, was in uns steckt.“ 

