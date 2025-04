Israel verweigert 2 Labour-Abgeordneten Einreise

Debatte in Großbritannien ausgelöst

Der Vorfall führte auch zu einer innenpolitischen Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition in Großbritannien. Die Parteichefin der oppositionellen konservativen Torys, Kemi Badenoch, sagte dem Sender Sky News am Sonntag, sie sei „sehr besorgt über viel Rhetorik“ von Labour-Abgeordneten über Israel. Sie sei deswegen „nicht überrascht“, dass Yuan Yang und Abtisam Mohamed festgenommen worden seien. Lammy entgegnete auf X, es sei „schändlich“, dass Badenoch ein anderes Land für die Festnahme und Abschiebung von zwei britischen Abgeordneten feiere.