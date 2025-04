„Eine Gesellschaft braucht Hoffnungsnarrative“

„Krone“: Bischof Josef sagte kürzlich: „Die Anima ist der schönste Platz in Rom.“ Dompropst Engelbert Guggenberger, der ja elf Jahre in Rom lebte, verriet bei der Präsentation seines druckfrischen Buches über Rom: „Mein Lieblingsplatz ist die Piazza Navona – und dahinter liegt die Anima.“ Wie erklärten Sie, als Rektor der Santa Maria dell‘ Anima, diese 600 Jahre alte Pilgerinstitution für Deutschsprachige jemandem, der die Anima gar nicht kennt? Was dürfen sich Pilger von der Anima erwarten? Und was ist die Anima für Sie?

Michael Max: Die Anima ist Kloster, Studentenheim, Kirche; seit 650 Jahren Anlaufstelle für Pilger. In der Anima leben immer etwa 20 Theologiestudenten, laufend kommen deutschsprachige Gruppen, feiern in der Kirche und bekommen organisatorische Hilfe für ihren Aufenthalt in Rom. Auch für andere Sprachen gibt es in Rom solche Anlaufstellen, die Anima ist eben für Deutschsprachige da.