Vom „Herrn der Ringe“ bis zum Andromeda-Nebel

Die Gewinner treten mit den Experten des Astronomischen Zentrums Martinsberg auch eine virtuelle Reise durch das Weltall an – von unserem Sonnensystem bis weit hinter die Grenzen unserer Milchstraße. Bei dem Sonderabend für Krone-Leser gibt es dabei Wissenswertes, Spannendes und Verblüffendes zum Weltall. Und natürlich werden die „Krone“-Gewinner mit freiem Auge auch durch das Fernrohr den Blick aus dem sehr wenig lichtverschmutzten Martinsberg in die Galaxis richten könenn. „Lassen Sie sich von einem außergewöhnlichen Anblick der Saturnringe überraschen, die wir aktuell von der Seite sehen“, betont Jäger.