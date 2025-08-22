5:1 – Chelsea feiert den ersten Saisonsieg

Stöger: „So etwas Unnötiges braucht es nie!“
1:2 kein Weckruf
Chelsea hat sich in der englischen Fußball-Premier-League von einem Rückstand im Auswärtsspiel bei West Ham nicht irritiert gezeigt. Der Club-Weltmeister siegte am Freitagabend noch 5:1 und schrieb in der zweiten Runde damit erstmals voll an.
Joao Pedro, Pedro Neto und Enzo Fernandez drehten die Partie noch vor der Pause, Moises Caicedo und Trevoh Chalobah trafen rasch nach Seitenwechsel für die „Blues“.
Nach nur einer Stunde Spielzeit stand das Endergebnis schon fest.
