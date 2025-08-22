Straka trotz Steigerung am Ende des Feldes

Golfprofi Sepp Straka liegt auch nach dem zweiten Tag der Tour Championship in Atlanta/Georgia am Ende des Feldes. Im Gegensatz zum verpatzten Auftakt beim Play-off-Finale im FedEx-Cup durfte der Wiener am Freitag mit einer 65er-Runde zufrieden sein, zumal er gleich neun Schläge weniger als tags zuvor benötigte.
Im Ranking ging es vom 30. Rang auf den geteilten 27. Platz, mit eins unter Par. Das Führungsduo Tommy Fleetwood (ENG) und Russell Henley (USA) hält bei 13 unter Par.
Straka gelangen auf dem historischen East Lake Golf Club gleich sieben Birdies, darunter drei auf den letzten drei Löchern. Demgegenüber standen nur Bogeys auf der vier und sieben. Zuletzt hatte das ÖGV-Ass wegen einer „Familienangelegenheit“ die BMW Championship in Baltimore ausgelassen.
In der europäischen Ryder-Cup-Rangliste fiel der 32-Jährige deshalb aus den Top sechs und verlor seinen Ranglisten-Fixplatz, der für eine Teilnahme beim Turnier in New York Ende September berechtigt. Bei der Tour Championship werden keine Punkte mehr vergeben, der Weltranglisten-Zwölfte ist auf einen Captain‘s Pick angewiesen.
