Satans Bratan und das Geschäft hinter dem Schmäh

Was nach spontanen kreativen Ergüssen und Schmäh im Internet ausschaut, ist in der Realität ein Haufen (gut bezahlter) Arbeit. Erik alias Satans Bratan gab Einblicke in seinen Alltag als einer der erfolgreichsten Influencer des Landes, verriet, warum er noch bei seiner Mutter lebt und was er als Nächstes anstellen will.